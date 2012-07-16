Ситуація з поставками ліків для онкохворих дітей не є критичною - МОЗ

У Міністерства охорони здоров’я України не вважають критичною ситуацію з поставками ліків для онкохворих дітей.

Як повідомляється на сайті міністерства, МОЗ проводить послідовну роботу щодо забезпечення ліками онкохворих дітей.

Так, у державному бюджеті на 2012 рік на закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку передбачено 90 млн грн, що на 30 млн грн більше, ніж у 2011 році.

Таким чином, обсяг бюджетних коштів, передбачений на 2012 рік, дозволить забезпечити потреби хворих дітей у препаратах і виробах медичного призначення на 68,9%.

За даними МОЗ, станом на 10 липня 2012 року в НДСЛ «Охматдит» здійснено закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення на загальну суму 42 млн грн. З них близько 12 млн для функціонування та проведення протокольного лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання в умовах Центру дитячої онкогематології та відділення трансплантації кісткового мозку.

Загалом станом на 12 липня 2012 р. закупівлі завершено, укладено угоди з переможцями конкурсних торгів та розпочато поставку до регіонів лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання за 34 найменуванням на загальну суму 62 077 993,39 грн., в тому числі для «Охматдиту» на загальну суму 22 млн 103 тис. 356 грн, поінформували в МОЗ.

Щодо наявних залишків лікарських засобів і виробів медичного призначення, то, як стверджують в міністерстві, станом на 11.07.2012 року лікувально-профілактичні заклади можуть проводити стандартизовані курси лікування відповідно до протоколів лікування онкохворих дітей.

Загальний залишок препаратів і медичних виробів у грошовому виразі становить 31,4 млн грн, що становить у відсотковому співвідношенні 37,8% від загальної річної потреби регіонів на 2012 рік в рамках бюджетного фінансування, або майже 23% від загальної 100% потреби регіонів країни.

У НДСЛ «Охматдит» наявні залишки на суму 9,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, представники громадських організацій і волонтери, які опікуються важкохворими дітьми, заявили про критичну ситуацію із поставками ліків за державною програмою «Дитяча онкологія та онкогематологія».

У листі на ім`я Президента України Віктора Януковича, прем‘єр-міністра Миколи Азарова та міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової вони звертають увагу, що з переліку медпрепаратів, які закуповує МОЗ, в областях зараз відсутні 90%-95% ліків, а в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» – 80%. Переважної більшості критично необхідних препаратів не залишилось взагалі, що унеможливлює лікування сотень маленьких пацієнтів по всій Україні.