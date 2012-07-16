Розпочато дострокові поставки ліків для онкохворих дітей

Виробники та дистриб’ютори, з якими підписані договори про поставки лікарських засобів для дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, розпочали дострокові поставки лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, у липні 2012 року планується розпочати дострокові поставки препаратів «Карбоплатин», «Ритуксим», «Глівек», «Іфолем», «Авелокс», «Орунгал».

В умовах договорів поставки були заплановані до грудня 2012 року, підкреслили у відомстві.

Враховуючи потребу закладів охорони здоров’я у зазначених препаратах, Міністерство охорони здоров’я не заперечує проти здійснення дострокових поставок даних лікарських засобів та направило відповідні листи зазначеним компаніям.

У відомстві також поінформували, що у 2012 році для забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на онкогематологічні захворювання та витратними матеріалами закладів охорони здоров’я, де проводиться високоспеціалізоване лікування таких дітей, до МОЗ доведено 90 млн грн, що на 50% більше, ніж у 2011 році.

У 2011 році було здійснено закупівлі лікарських засобів на суму 59,5 млн грн, що забезпечило 60% потреби хворих дитячого віку у необхідних препаратах (у тому числі для НДСЛ «Охматдит» закуплено на суму 22,7 млн грн, що склало 38% від загальної суми, передбаченої для лікування дітей всієї України), також МОЗ України провело централізовану закупівлю реагентів для забезпечення витратними матеріалами Референс - лабораторії НДСЛ «Охматдит» на суму на 956,0 тис. грн.

У МОЗ повідомили, що динаміка онкологічної захворюваності у дітей України залишається в останні роки відносно стабільною і становить: у 2011 році 12,7 випадків захворювання на 100 тисяч дитячого населення (2010 – 12,3, 2009 – 11,87, 2008 рік – 11,37; 2007 рік – 11,73; 2006 рік – 11,0; 2005 рік – 11,5), тобто щорічно реєструється близько 1000 нових випадків у дітей віком до 17 років. У порівнянні з 1999 роком показник майже не змінився.

На кінець 2011 року на обліку в онкологічних диспансерах України перебувало понад 5000 дітей (показник становить 68,2 на 100 тис. дитячого населення 0-17 років) для порівняння 2007 рік - 5432 дитини (63,6).

Смертність дітей від злоякісних новоутворень посідає 5-те місце в структурі дитячої смертності, поступаючись смертності від нещасних випадків, перинатальній смертності, вроджених аномалій, хвороб нервової системи. Показник смертності від злоякісних новоутворень у 2010 році становив – 4,9 випадків на 100 тисяч дитячого населення віком 0-17 років (2006 рік – 5,1).

За рахунок впровадження клінічних протоколів лікування дітей з онкологічними та онкгематологічними захворюваннями, які розроблено на принципах доказовості та впроваджуються в закладах охорони здоров’я протягом останніх п’яти років вдалось підвищити рівень загального виживання хворих на 8,5% у порівнянні з 2007 роком.

Рівень охоплення дітей із злоякісними новоутвореннями спеціальним лікуванням в середньому по Україні становив протягом останніх років близько 80%.