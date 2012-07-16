Азаров зобов’язав вирішити проблему ліків для онкохворих дітей

Прем’єр-міністр Микола Азаров зобов’язав віце-прем’єр-міністра – міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову якнайшвидше вирішити проблему нестачі ліків для онкохворих дітей.

Як повідомляє Урядовий портал, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів глава уряду доручив у найкоротші строки вирішити питання забезпечення дитячих онкологічних лікарень необхідними ліками.

За словами М.Азарова, ситуація, коли онкохворі діти залишаються без потрібних їм медикаментів - недопустима.

«Цю проблему треба зняти в стислі строки. Раїсо Василівно, розберіться з цим питанням, вивчіть шляхи його вирішення - треба знайти спосіб забезпечення дитячих онкологічних лікарень всіма необхідними препаратами», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, представники громадських організацій і волонтери, які опікуються важкохворими дітьми, заявили про критичну ситуацію із поставками ліків за державною програмою «Дитяча онкологія та онкогематологія». Вони надіслали відкритого листа на ім`я Президента України Віктора Януковича, прем‘єр-міністра Миколи Азарова та міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової.

Автори листа звернули увагу керівництва країни, що з переліку медпрепаратів, які закуповує МОЗ, в областях зараз відсутні 90%-95% ліків, а в Центрі дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» – 80%. Переважної більшості критично необхідних препаратів не залишилось взагалі, що унеможливлює лікування сотень маленьких пацієнтів по всій Україні.

У листі підкреслюється, що онкологічні хвороби, особливо у дітей, сьогодні успішно лікуються, проте графік лікування є критично важливим для досягнення ремісій. У разі відсутності ліків цей графік неможливо дотримати, а отже, життя дітей є під серйозною загрозою.

За даними громадських і волонтерських організацій-підписантів листа, наразі у дитячих лікарнях критично бракує таких ліків як: екворал, таргоцид, глівек, кансидаз, коломіцин, темодал, атгам, карбоплатин, флудабін, віфенд тощо.

Також громадські організації наголошують, що до цього часу ще не пройшли тендери на закупівлю тімоглабуліна і аспарагінази, антикоагулянта і багатьох виробів медичного призначення, зокрема, сетів і фільтрів для переливання плазми, тромбоконцентрату тощо.