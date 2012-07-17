Інституту Шалімова продавали медобладнання за завищеними цінами

Прокуратурою Солом’янського району Києва порушено кримінальну справу стосовно директора одного із столичних підприємств, який продав Національному Інституту хірургії та трансплантації ім. Шалімова хірургічне та ортопедичне устаткування за завищеною вартістю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, посадовець підприємства уклав з медичною установою договір купівлі-продажу медичного обладнання, перевищивши граничні норми торговельних та постачальницько-збутових надбавок на понад 10%, дозволених постановою Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 17 жовтня 2008 року № 955.

У такий спосіб підприємець спричинив інституту матеріальні збитки у розмірі майже 220 тис. грн, які зобов’язаний буде повернути.

Справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).