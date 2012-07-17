МОЗ домовилося з постачальниками ліків для онкохворих дітей

МОЗ домовилося з постачальниками та виробниками ліків для онкохворих дітей про пришвидшення поставок.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України – керівника апарату Романа Богачева відбулася нарада з виробниками та дистриб’юторами лікарських засобів для дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями за участі представників Опікунської ради при НДСЛ «ОХМАТДИТ».

"Ми робимо усе можливе, щоб поставки ліків відбулися вже зараз. Сподіваюся, за всіма основними позиціями у нас є порозуміння, і ви підете назустріч і МОЗ, і хворим у тому, щоб розпочати поставки», - зазначив Роман Богачев.

Під час наради було досягнуто ряд домовленостей щодо пришвидшення поставок лікарських засобів для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями. Так, у серпні розпочнуться поставки лікарського засобу ВІФЕНД, на вересень запланована поставка АТГАМ, у жовтні регіони отримають ГРАНОЦИТ і т.д.. Поставки даних лікарських засобів згідно договорів було заплановано до сегедини грудня 2012 року.

У МОЗ підкреслили, що у липні 2012 року планується розпочати дострокові поставки препаратів КАРБОПЛАТИН, РИТУКСИМ, ГЛІВЕК, ІФОЛЕМ, Авелокс, ОРУНГАЛ. В умовах договорів поставки також були заплановано до грудня 2012 року.

Станом на сьогодні у регіонах в наявності залишки лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання на загальну суму 31 млн грн. У НДСЛ "ОХМАТДИТ" наявні 40 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 10 млн грн, що дозволяє проводити лікування дітей з онкологічними захворюваннями відповідно до стандартів лікування.

