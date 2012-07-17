Якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, вдень місцями грози, лише вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, вдень у західній частині без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, Вітер очікується переважно західний, 5-10 м/с, вдень на півдні та сході подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 15-20°.

У Київській області у середу вночі та вранці невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 23-29°, у Дніпрі біля Києва 25°.