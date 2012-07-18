В Україні залишаються знеструмленими 23 населених пункти у двох областях.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Черкаський області знеструмлено 16 населених пунктів, у Київській – 7.

Вчора було відновлено електропостачання населених пунктів Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Херсонської областей, які були знеструмлені у ніч на 17 липня внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач.