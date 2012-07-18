Богатирьова про негативний образ українських медиків

Віце-прем’єр-міністр – міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова закликає ЗМІ припинити формувати негативний образ українських медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Тернопільській області.

«У неділю новини подивишся – хоч стріляй себе. Наказувати тих, які погано працюють, потрібно. Але не за рахунок того, щоб обходити увагою і позитивні зміни в медицині. Треба говорити про тих, хто рятує у драматичних ситуаціях. Після аварії на Чернігівщині, де було травмовано групу російських туристів, жодної подяки лікарям, які врятували тих, кого можна було, і тих, на порятунок яких надії не було, не прозвучало. Жодної реакції», – обурилася Р.Богатирьова.

Вона зауважила, що формування негативного образу медиків може призвести до знецінення професії лікаря, а відтак - виникнення ще більших кадрових проблем.

«Кадри – це головне питання. Де їх взяти і як залишити на своєму місці? Нам не вистачає лікарів, молодших сестер, середнього персоналу. Якщо ми формуватимемо лікарям образ суцільного злодія, де ми їх завтра візьмемо? Нам що, не потрібна медична галузь, не потрібні медики?», – заявила Р.Богатирьова.

Вона закликала журналістів звертати більше уваги на позитивні сторони медичної галузі і формувати у громадян повагу до лікарів та їхньої праці.

«З Польщі лікарі їдуть працювати у Німеччину, з Німеччини – у США та у Велику Британію. Наші теж кудись їдуть. Якщо ми в цій ситуації ще додаватимемо зневажливе суспільне ставлення, формуватимемо негативний образ медика, то ніколи не вирішимо наявних проблем. За таких обставин опустяться руки навіть у будь-якого оптиміста», – вважає Р.Богатирьова.