Кабмін схвалив концепцію держпрограми біобезпеки і біозахисту

Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової програми біобезпеки і біологічного захисту на 2015-2012 роки.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідне розпорядження № 466-р прийнято на засіданні уряду 25 червня 2012 року.

Програма спрямована, зокрема, на створення єдиної національної системи біологічної безпеки і біологічного захисту, яка на сьогодні представлена різними установами і організаціями.

Ухвалення програми дозволить, зокрема, відновити землі сільськогосподарського призначення, виведені з користування у зв`язку із забрудненням небезпечними біологічними агентами, регламентувати проведення наукових біологічних досліджень при створенні небезпечних мікроорганізмів, токсинів, біологічно активних речовин, лікарських засобів, генетично модифікованих організмів.

За даними Мінохоронздоров`я, в Україні на даний час роботи зі збудниками інфекційних захворювань, віднесених до II групи патогенності, проводяться у 420 лабораторіях.

У цілому функціонують 4053 лабораторії мікробіологічного профілю, з них 21% - в установах Держсанепідслужби, 29 - у лікувально-профілактичних установах, 3 - з діагностики СНІДу, 39 - в інших міністерствах і установах, 4 - в науково-дослідних інститутах, 4% - у приватних закладах.

Також функціонує 9 національних колекцій культур, віднесених до таких, які становлять національне надбання.