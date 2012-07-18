Завтра в Україні знову дощитиме

У Києві та області вночі без опадів, ввечері короткочасний дощ. Температура вночі 10-12 градусів, вдень 24-26. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Нестійку погоду протягом доби 19 липня в Україні зумовлять атмосферні фронти, що переміщаються із заходу на схід країни.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в більшості областей країни пройдуть зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Лише на півдні та сході без опадів.

У північних областях вночі без опадів, вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-12 градусів, вдень 22-26. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 15-22 градуси, вдень 23-29. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с. У східних областях вдень без опадів, вночі лише на Харківщині місцями пройде короткочасний дощ. Температура вночі 12-15, вдень 23-25 ​​градусів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. У західних областях вночі та вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-13 градусів, вдень +21 -27. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі і вдень місцями зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 11-13 градусів, вдень 21-25. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 19 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до 17-18 градусів, вдень 27-29.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії +24 градуси, у районі Євпаторії, Севастополя, Ялти і Одеси 26 градусів.

Погода на курортах Карпат 19 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без опадів. Температура вночі 12-13 градусів, вдень 23-25. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.