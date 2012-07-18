В Україні 15% питної води не відповідає санітарним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в.о. міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр Аліпов.

«У нас 15% питної води не відповідає санітарним нормам, які існують в Україні. Якщо бути точним, 14,7%. Вся інша вода загалом нормальна. Людина може нею користуватись», - сказав О.Аліпов.

Він зазначив, що найбільше відхилень від норми за санітарно-хімічними показниками зафіксовано у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, за бактеріологічними показниками – у Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях.

О.Аліпов наголосив, що Мінрегіон наполягає на посиленні контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства у цій сфері. Штрафи за скидання неочищених стоків повинні давати можливість проводити повне відновлення забруднених водойм, повністю усувати завдану шкоду.

Також О.Аліпов повідомив, що на сьогодні практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились до третього класу екологічного стану, а склад очисних споруд, технології водопідготовки фактично не змінились.