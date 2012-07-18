Завтра очікуються короткочасні дощі та грози
14:00, 18 липня 2012Країна
0
Повідомили в Укргідрометцентрі
Завтра у більшості західних областей Україні, вночі і в Криму та Приазов`ї, а вдень і в північних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.
На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбержжі морів 16-21°; вдень 22-27°, в південній частині до 31°.
У Київській області у четвер вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Сьогодоні температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-7°, у Дніпрі біля Києва 25°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter