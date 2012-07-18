Завтра очікуються короткочасні дощі та грози

Завтра у більшості західних областей Україні, вночі і в Криму та Приазов`ї, а вдень і в північних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози.

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбержжі морів 16-21°; вдень 22-27°, в південній частині до 31°.

У Київській області у четвер вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодоні температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-7°, у Дніпрі біля Києва 25°.