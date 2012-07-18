В Україні лише 35% зон відпочинку біля води мають дозвіл

В Україні лише 35% з усіх взятих на облік зон відпочинку біля води мають паспорти з дозволом експлуатації, погодженим Державною інспекцією техногенної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві начальник Управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки Тарас Поліщук.

“Викликає тривогу, що на сьогодні, коли сезон відпочинку практично в розпалі, лише 35% пляжів мають відповідний паспорт, який підписаний усіма наглядовими органами і керівниками органів виконавчої влади, зокрема, Державною іспекцією техногенної безпеки. Для прикладу, у Києві з 68 місць громадського відпочинку паспортизовано лише два, це 3%”, - зазначив Т.Поліщук.

Він уточнив, що це пляж «Дніпровська рів’єра» на острові Жуків і пляж підприємства “Рів’єра”.

“Інші пляжі відповідного паспорта не мають і там купатися на сьогодні небезпечно”, - заявив Т.Поліщук.

Він повідомив, що у Києві за невиконання приписів органів Держтехногенбезпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 9 посадовців і призупинено експлуацію ряду водних об’єктів. Так, за його даними, на мають погоджень інспекції пляжі Чорторий, Молодіжний, Дитячий, Венеція у Гідропарку, пляж Золотий та пляжі на озерах Райдуга і Тельбін.

Крім того, за словами Т.Поліщука, у Київській області з 58 пляжів паспортизовано лише 8, у Сумській з 56 – 6, в Одеській з 28 – 23.

При цьому у Криму, Херсонській, Запорізькій областях ситуація значно краща. “Для прикладу, в Криму з 563 місць відпочинку на воді - усі ці місця взяті на облік - на сьогодні 80% мають відповідний паспорт”, - зазначив Т.Поліщук.

За інформацією головного спеціаліста Управління техногенної безпеки Держтехногенбезпеки Романа Харченка, перевірка, що пройшла в травні-червні, на всіх пляжах України були виявлені переважно наступні порушення і недоліки: відсутні паспорти пляжів, погоджені відповідними службами та органами; не проводилося водолазне обстеження підводної частини дна; відсутні угоди на постійне й обов’язкове обслуговування об’єктів державною аварійно-рятувальною службою відповідної території; не обладнані рятувальні пости; рятувальники не пройшли спеціальне навчання; відсутнє їхнє особисте страхування; відсутні попереджувальні таблички; не позначені межі запливу у водній акваторії буями тощо.

Т.Поліщук також наголосив на тому, що на обліку в Держінспекції техногенної безпеки перебувають 2 тисячі 667 місць масового відпочинку на водних об’ктах, і лише 67% з них мають відповідне визначення рішеннями органів виконавчої влади.

“Найгірше визначаються місця масового відпочинку у Волинській області, де визначеними є лише 28% від загальної кількості - 63, у Дніпропетровській – з 43 визначені 10 або 23%, у Полтавській – 12%, у Сумській – 36%, у Чернівецькій – 40%. У Києві з 69 місць, які є на обліку, визначено такими місцями лише 25, тобто 37%. А в Київській області визначено половину”, - повідомив Т.Поліщук.