Дикі тварини поширюють сказ в Україні

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України занепокоєна поширенням сказу на території України дикими тваринами, зокрема - вовками, лисицями, єнотами і кажанами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив головний державний інспектор ветеринарної медицини України Володимир Горжеєв.

«На сьогодні головним джерелом сказу є не міські, а дикі тварини. Якщо раніше сказ поширювали собаки, так званий «сказ міського типу», то тепер поширенню захворювання сприяють 28 видів диких тварин, серед яких вовки, лисиці, єноти і навіть кажани», - сказав він.

За словами В.Горжеєва, робота з вакцинації диких тварин проводиться здебільшого на сході України, що привело до зменшення випадків захворювання на сказ.

Зокрема, в Луганській області кількість випадків зменшилася із 103 до 1, у Волинській - із 120 до 6, у Полтавській - із 57 до 4, у Харківській - із 54 до 7, у Сумській - із 59 до 16.

«20 років тому в Західній Європі завдяки кампанії з вакцинації диких тварин поширення вірусу вдалося припинити. Україна перейняла цей досвід, і тепер спеціальні служби розкидають вакцину над лісами з літаків і вертольотів. Ми бачимо реальну ефективність такої імунізації», - сказав він.

За даними Держветфітослужби, в 2011 році в Україні було зареєстровано 6 випадків захворювання людей на сказ - у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Тернопільській областях і в Києві. У 2010 році було зареєстровано 3 випадки.

Довідка УНІАН. На сьогодні сказ зареєстрований у 113 країнах світу. Щороку через цю хворобу гине 55 тисяч чоловік.