Програма «Питна вода України» фінансується лише на 20%

Державна програма «Питна вода України» фінансується на 20% від потреби, що стримує процес підвищення якості питної води в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, із запланованих на дану програму 2 млрд грн за останні 7 років було освоєно лише 412 млн грн бюджетних коштів.

«Постійне недофінансування програми і виконання великої кількості дрібних проектів не дозволили реалізувати значну кількість комплексних заходів. Тому в поточному році перевага віддається заходам, які системно вирішують проблеми територій з високими відхиленнями питної води від показників якості», - сказав виконуючий обов`язки міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Олександр Аліпов.

У міністерстві зазначили, що за час дії програми «Питна вода України» було збудовано і реконструйовано 403 водозабірних споруди, 115 водопровідних очисних споруд, 125 насосних станцій, 119 водонапірних башт, 731 км водопровідних мереж, введено 701 установку доочищення питної води . Близько 200 сертифікованих лабораторій контролю якості води і стічних вод відремонтовані і дооснащені спеціальним устаткуванням, інвентаризовано 1968 каналізаційних очисних споруд. За рахунок коштів місцевих бюджетів розроблено 51 схему оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення.