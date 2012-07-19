Янукович вимагає змін у наданні допомоги онкохворим дітям

Президент України Віктор Янукович вважає неприпустимим порушення права онкохворих дітей на якісну медичну допомогу.

Як повідомляє Президента України, про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко у ході зустрічі з волонтерами, які опікуються онкохворими дітьми, а саме - головою Опікунської ради при дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» Оксаною Корчинською, координатором громадської кампанії «Наші діти» Ганною Гопко, активісткою Cамоврядної альтернативної мережі Оксаною Романюк, виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар.

За словами Юрія Павленка, насамперед йдеться про вжиття Кабінетом Міністрів України заходів щодо врегулювання ситуації, що склалася з незабезпеченістю дитячих онковідділень необхідними ліками, які закуповуються коштом державного бюджету, дієвий контроль за недопущенням збоїв у проведенні тендерних процедур із закупівлі ліків.

«Разом з тим Президент України вимагає якісних змін у наданні медичної допомоги онкохворим дітям», - наголосив Уповноважений з прав дитини. Зокрема, підкреслив він, у наступному бюджетному році забезпеченість онкохворих дітей ліками, що закуповують із бюджету, має складати 100% від потреби (цього року - лише 45%); слід передбачити можливість зміни процедури закупівлі ліків, яка б забезпечувала рівномірні та безперебійні їх поставки до дитячих лікарень упродовж всього року, орієнтуючись на потреби дітей.

Як повідомив Ю.Павленко, Президент України звертає особливу увагу на необхідність затвердження нових сучасних протоколів лікування онкохворих дітей; підвищення кваліфікації лікарів і працівників онкологічних відділень; забезпечення якості ліків та розширення їх переліку; запровадження трансплантаційних методів лікування дітей. Крім того, потребує термінового вдосконалення процедура лікування дітей за кордоном, розвитку банку донорів, забезпечення реабілітації дітей в санаторно-курортних закладах після тривалого і виснажливого лікування.

Президент України вкотре наголошує на якнайшвидшому вирішенні питання права онкохворих дітей на батьківську турботу під час стаціонарного лікування, сказав Ю.Павленко. «Необхідно законодавчо забезпечити права батьків на законну відпустку на час стаціонарного лікування дитини та зняти обмеження перебування батьків у лікувальних закладах разом із дітьми тільки до 6 років, гарантувати необхідні санітарні та побутові умови для батьків у лікувальному закладі», - констатував він.

Окремо, за словами Ю.Павленка, Президент України підкреслює важливість співпраці керівників, медичних працівників дитячих онковідділень із волонтерами в інтересах дітей. «Глава держави висловлює особливу подяку волонтерам та благодійним організаціям, які часто у скрутний період беруть на себе виконання життєво важливих для дітей обов’язків щодо забезпечення їх ліками, оперативним та якісним лікуванням», - резюмував він.

Уповноважений Президента України з прав дитини повідомив учасникам зустрічі, що на початку серпня заплановане спільне засідання Громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини, яка діє при Уповноваженому Президента України з прав дитини, з членами Опікунської ради при дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», волонтерами та громадськими активістами. На ній обговорюватимуться актуальні питання забезпечення прав онкохворих дітей.