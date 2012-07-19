Начальник МНС у Коростені побив 9-річного хлопчика

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога усунув від виконання обов’язків за посадою начальника служби цивільного захисту в м. Коростень та Коростенському районі Територіального управління МНС у Житомирській області підполковника служби цивільного захисту Сергія Рудзіка на строк, необхідний для проведення службового розслідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, відповідний наказ міністр підписав 18 липня.

Службове розслідування проводитиметься у зв’язку з публікаціями у засобах масової інформації про конфліктну ситуацію між С.Рудзіком та мешканцем міста Коростень Володимиром Киселевичем. Розслідування призначене для об’єктивного, повного і всебічного з’ясування причин та обставин зазначеної події, йдеться в повідомленні прес-служби МНС.

*** За інформацією Gazeta.ua, з 16 липня «прокуратура міста Коростень Житомирської області розглядає справу інваліда-чорнобильця В.Кисилевича. Його 9-річного сина Володю у дворі багатоповерхівки намагалася вбити Олена Рудзік. Жінка – дружина місцевого начальника територіального відділення МНС міста Коростень підполковника С.Рудзіка. За інформацією видання, «доки О.Рудзік кидала дитину об асфальт, її чоловік бив самого В.Кисилевича. Батько хлопчика розповів, що за місяць до пригоди Рудзіки попереджали його сина – якщо ще раз побачать дитину на дитячому майданчику – уб`ють».

«Пригода сталася 9 червня, – розповів батько потерпілого хлопчика В.Киселевич. – Ми живемо на арендованій квартирі. По сусідству з нами – елітний будинок. Там живуть Рудзіки. Мій син Вова пішов гратися на дитячий майданчик до елітного будинку. Пізніше розказав, що молодша донька Рудзіків почала тикати в нього гострою палицею. Потрапила в око». Батько саме був у дворі, коли побачив як його син біжить додому, тримаючись за око.

«За ним неслася Олена Рудзік, кричала. Син зупинився біля мене. Я намагався утихомирити жінку, спитати хто вона й чого хоче. Але вона закричала, що не знайомитися прийшла, а «вбити цього виродка». Вона накинулася на дитину. Тут підоспів її чоловік – Сергій Рудзік, почав бити мене. Рудзік – сам здоровий, ще й натренований. Натягнув мені на голову піджака – я нічого бачити не міг».

О.Рудзік підняла Володю на коліно і кілька разів кинула об асфальт. Від цього дитина втратила свідомість. Випадковий чоловік кинувся відтягувати МНСника від інваліда.

С.Рудзік відразу ж почав погрожувати, що тут вся міліція його і родину Кисилевичів зараз заберуть. Наряд міліції, котрий під`їхав, нічого не вдіяв.

Під натиском В.Кисилевича-старшого вони опитали батька та видали всі папери на судмедекспертизу. Володі Кисилевичу діагностували струс головного мозгу, забій лівого плечового суглоба, гематоми. Коростенська експертиза встановила легкі тілесні ушкодження. Батьки з таким вироком не згодні.

«Рудзік відразу ж поклав свою дружину в травматологію в Коростенську лікарню, – розповів В.Кисилевич. - Я повіз сина в Житомирську обласну лікарню. В неврології пролежали 10 днів. Потім перевели в офтальмологічне відділення. З дитиною не все в порядку, після забоїв упав зір. Зараз дитина ходить з одним заклеєним оком. Ми лікуємося».

6 липня Володю Кисилевича виписали з лікарні.

«Я писав і в міліцію, і в прокуратуру. Але відповіді не отримав ніякої. Приходив слідчий Вадим Лось. Питав, чи правда, що мій син бив жінку Рудзіка, чи правда що він був з собакою на дитячому майданчику? Я вирячив на нього очі – яка собака? Де ви бачите у нас собаку? Як мій син бив жінку Рудзіка, якщо він маленький, а жінка середнього зросту та статури?».

«Міліція з прокуратурою замість розслідування зайнялись відвертим фальшуванням матеріалів справи і, хоча з 9 червня минуло вже більше місяця, ніякої офіційної постанови нема. Друзі-правоохоронці порадили Рудзіку понаписувати заяви про те, що його з дружиною нібито побив інвалід, а бігали вони по чужих подвір`ях з метою пропаганди фізкультури», – розповів В.Кисилевич.

16 липня у прокуратуру на допит викликали родину Кисилевичів. Голова прокуратури каже, що звернувся до Адміністрації Президента, Генеральної та обласної прокуратури.

"Шкода, що так пізно. Але я місяць лікував дитину", - розказав В.Кисилевич.

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