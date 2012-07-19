Фонд Ахметова передав Закарпатському онкодиспансеру сучасний томограф

Сьогодні, 19 липня, у Закарпатському обласному клінічному онкологічному диспансері розпочав роботу сучасний комп’ютерний томограф для діагностики та планування якісної променевої терапії вартістю 5,9 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», диспансер оснащено сучасним обладнанням в рамках проекту Фонду «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на забезпечення розвитку онкологічної служби України.

За допомогою апарату лікарі зможуть проводити планування для променевої терапії, діагностичні обстеження всього тіла, віртуальну ендоскопію, перфузію, кількісну оцінку васкулярних порушень, сканувати легені в режимі синхронізації з диханням тощо. Комп’ютерний томограф забезпечує високоякісне зображення при суттєвому зниженні рентгенівського опромінення на пацієнта, підкреслили у фонді.

Начальник управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації Роман Шніцер наголосив, що презентація сучасного комп’ютерного томографа відбулася в оновленому онкодиспансері.

«Ми стали ще на крок ближчі до світових стандартів надання медичної допомоги онкологічним хворим області. Дякуючи фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», встановлено комп’ютерний томограф одного з кращих світових виробників, на якому не тільки будуть діагностувати захворювання, але і буде плануватися променева терапія, що дасть змогу зменшити опромінення здорових тканин. Крім того, заплановано підписати договір державно-приватного партнерства, щоб дане обладнання працювало надійно, а фахівці були забезпечені необхідними розхідними матеріалами,» - сказав Р.Шніцер.

У свою чергу, керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» Фонду Ахметова Вікторія Миколаюк, підкреслила, що на реалізацію проекту «Рак виліковний» виділено 315 млн. грн. Частина цих коштів - 10 млн. дол. США - спрямована на посилення лікувальної та діагностичної бази восьми областей Західної України.

"Р.Ахметов ініціював цей проект з метою оснащення онкологічної служби України сучасним високотехнологічним обладнанням. Передаючи обладнання державним медичним установам, ми зауважуємо на тому, що держава має забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта. Саме максимальна користь для людей є кінцевою метою всіх проектів фонду», - сказала В.Миколаюк.

У фонді Р.Ахметова також поінформували, що в липні-серпні в рамках проекту фонду «Рак виліковний» будуть введені в експлуатацію ще два комп`ютерних томографа в Західній Україні, а саме у, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.