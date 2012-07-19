Завтра в Україні - 34° та дощі з грозами

20 липня по Україні мінлива хмарність. У західних та північних областях очкуються короткочасні дощі з грозами, у Карпатах - місцями сильні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території без опадів, лише вдень у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях подекуди короткочасний дощ, гроза; температура вночі - 13-18°, на узбережжі морів - до 23°, вдень - 29-34°.

Вітер в Україні південно-західний, 5-10 м/с, у західних та північних областях окремі пориви 15-20 м/с.

По Київській області мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 23-28°.

По м. Києву короткочасний дощ, вдень з грозою. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі - 14-16°, вдень - 26-28°.

19 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.