Фонд Ахметова подарував Закарпатському онкоцентру сучасний комп’ютерний томограф

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» подарував Закарпатському онкоцентру сучасний комп’ютерний томограф.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулося офіційне відкриття нового кабінету в Закарпатському обласному онкодиспансері та запуск унікального обладнання, вартість якого 5,9 мільйонів гривень.

Унікальні можливості для обстеження та лікування надаватиме регіону відтепер сучасний – 2012 року випуску – комп’ютерний томограф, який онкоцентр отримав у подарунок у рамках проекту фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на забезпечення розвитку онкологічної служби України.

Під час презентації унікального обладнання керівник проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк підкреслила, що на реалізацію цього проекту виділено 315 млн грн, зних 10 млн дол США - на посилення лікувальної та діагностичної бази восьми областей Західної України.

«Рінат Ахметов ініціював проект «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» метою якого є оснащення онкологічної служби сучасним високотехнологічним обладнанням. Новий сучасний комп`ютерний томограф дозволяє проводити якісні діагностичні обстеження всього тіла, зокрема, діагностувати первинні пухлини, уточнювати стадію, оцінювати ефективність лікування та багато іншого. Передаючи обладнання державним медичним установам, ми зауважуємо на тому, що держава має забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта. Саме максимальна користь для людей є кінцевою метою всіх проектів фонду», - зазначила В.Миколаюк.

За її словами, фонд Ріната Ахметова передав Закарпатському онкодиспансеру разом з томографом і трирічну гарантію на його обслуговування, розхідні матеріали для обстеження перших 200 пацієнтів, а також допоміг з навчанням персоналу.

«Ми готові допомагати онкодиспансеру в обслуговуванні чи забезпеченні матеріалами і в майбутньому, якщо виникатиме потреба, але при цьому ми ставимо єдину й чітку вимогу – обстеження мають бути доступними для людей, тобто безкоштовними,» - підкреслила В.Миколаюк.

За словами начальника управління охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адміністрації Романа Шніцера, на томографі щороку обстежуватимуть до 4 тисяч пацієнтів, без обмежень за зростом та вагою (до 295 кг).

«Це особливо актуально для області, адже досі в Закарпатті працював комп’ютерний томограф, за допомогою якого можна було обстежувати людей з вагою в межах 100 кг. Ми не тільки діагностуватимемо захворювання, але і плануватимемо променеву терапію,» - сказав Р.Шніцер.

Про особливості унікального обладнання розповів головний лікар Закарпатського онкодиспансеру Андрій Русин. Він зокрема зазначив, що комп`ютерний томограф забезпечує високоякісне зображення при суттєвому зниженні рентгенівського опромінення на пацієнта.

«Висока клінічна продуктивність цього сканера дозволяє дуже швидко отримати необхідний діагностичний результат. За допомогою апарату лікарі зможуть проводити планування для променевої терапії, діагностичні обстеження всього тіла, віртуальну ендоскопію, перфузію, кількісну оцінку васкулярних порушень, сканувати легені в режимі синхронізації з диханням тощо. Томограф передбачає розміщення пацієнтів в будь-якому положенні, у тому числі з використанням засобів фіксації для голови, тулуба і кінцівок», - зазначив А. Русин.

Він також додав, що досі в Закарпатському онкодиспансері доводилося працювати на доволі застарілому обладнанні, через що виявляли тільки ті пухлини, які вже перебували на пізніх стадіях. Нове обладнання дозолить здійснювати ранню діагностику пухлин, чітко локалізувати їх та лікувати. «Я би взагалі сказав так: цей апарат принаймні на 50 відсотків наблизив лікування онкохворих у Закарпатській області до світових стандартів надання медицини», - уточнив головний лікар Закарпатського онкодиспансеру.

Від усього Закарпаття, особисто від себе подякував Фонду Рената Ахметова за такий дорого вартісний подарунок виконуючий обов’язки голови закарпатської обласної державної адміністрації Іван Бушко.

«Я переконаний нині чітко в одному - такий надсучасний томограф відкриє для обласних спеціалістів нові можливості діагностики та лікування раку. І те, що за допомогою цього комп’ютерного томографа будуть врятовані тисячі життів – це не перебільшення, не пафосні слова, це реальність».

В. Миколаюк під час прес-конференції також додала, що в липні-серпні в рамках проекту фонду Ріната Ахметова «Рак виліковний» будуть введені в експлуатацію ще два комп`ютерні томографи в Західній Україні, а саме в Івано-Франківській та Хмельницькій областях.