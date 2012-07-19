"Українські" суші - з волоссям, аскаридами і кишковою паличкою

Якість суші українського виробництва, які швидко завоювали серця і шлунки українців, шокувало експертів – виявилось, вони приховують у собі страшну небезпеку.

Як з`ясувала програма "Гроші", у більшості перевірених українськими експертами зразків суші була виявлена кишкова паличка, пише ТСН.

"Ми робили два тести суші, один тест ми брали з суші з ресторанів, другий - суші з доставкою. В обох тестах результати вийшли насправді жахливі. У більшості зразків була виявлена кишкова паличка. Це говорить про те, що в незадовільних санітарних умовах вироблявся цей продукт. Або зберігали його неправильно", повідомила Ніна Кильдій, керівник експертно-аналітичного відділу центру незалежних споживчих експертиз "Тест".

Кишкова паличка може добряче вдарити по організму людини. "Протягом двох-трьох днів симптоматика наростає, не проходить, підвищується температура. Кишкова паличка при потраплянні в урогенітальні області може викликати запалення, часто хронічні цистити", - розповіла лікар-гастроентеролог Інна Павлік.

Українські виробники суші також порушують вимоги щодо зберігання риби – основного інгредієнта суші. "Гістамін - це речовина, яка накопичується в рибі, якщо її довго зберігали. У нас були порушення і по цій речовині. В деяких зразках, які подавали на дегустацію, було волосся", - сказала Ніна Кильдій.

"Навіть один кричущий випадок був, коли ми прийшли в дуже відому мережу ресторанів, в якій подають суші, і нам продали абсолютно несвіжий зразок. Запах був жахливий", - розповіла експерт. Проте антисанітарія може залишити по собі не лише запах. "На практиці були випадки і дизентерії при прийомі суші, і харчових отруєнь. Може бути ускладнення з проривом кишечника, з кровотечею і потім з язвами на стінці", - розповіла лікар Інна Павлік.

Аскариди, токсокари, опісторхії - це не екзотичні назви видів суші. Глисти у сирій рибі - звичайне явище.

"Глистова інвазія на сьогоднішній день - дуже поширене явище. Є такий небезпечний вид глистів, як ехінакок. Ехінакок вражає печінку, легені, він може створювати цілі кістозні утворення, розмножуватися і дуже важко виводиться з організму", - каже лікар. Тому їсти суші треба намагатися лише у перевірених місцях. Хоча таких, за досвідом експертів, не багато. "В Україні і в Києві потрібно дуже обережно ставитись до такої продукції як суші. Я скажу чесно, я б не радила щось із сирої риби вживати", - порадила Ніна Кильдій. Якщо ж ви так любите суші, що не можете від них відмовитись, то лікарі радять їсти їх не з сирої, а з обробленої риби – вареної чи копченої. Або найкращий варіант – приготувати їх самотужки.

