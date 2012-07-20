На вихідних в Україні оголосили штормове попередження

21-22 липня у західних, північних та більшості центральних областей України оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі, очікуються грози, місцями сильні зливи, пориви вітру та шквали 15-22 м/с, в окремих районах град, 22 липня у Карпатах та на Прикарпатті дуже сильні дощі.

21-23 липня у Криму, у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської областей надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вдень у карпатському регіоні місцями сильні зливи.

Лише у Криму та Приазов`ї, а вночі і в північних областях без опадів.

Вітер західний з переходом на північно-східний та східний, 5-10 м/с; при грозах пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 11-16°, вдень 22-27° (на заході місцями 17-21°); на решті території вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 28-33°, на півдні до 36°.

У Київській області у суботу вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с; вдень при грозі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.