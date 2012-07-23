В Україні через негоду знеструмлено 61 населений пункт

09:56, 23 липня 2012
Країна
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У трьох областях

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Кіровоградській області знеструмлено 34 населених пункти, у Полтавській – 21, у Вінницькій – 6.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

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