В Україні через негоду знеструмлено 61 населений пункт
09:56, 23 липня 2012Країна
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У трьох областях
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (зливи, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач було знеструмлено 61 населений пункт у трьох областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС, у Кіровоградській області знеструмлено 34 населених пункти, у Полтавській – 21, у Вінницькій – 6.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
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