В Україну повертається спека до +35°С

24 липня погоду в Україні зумовить антициклон. У Києві та області без опадів. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 25-27. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура у західних та північних областях вночі 11-16 градусів, вдень 21-27, на Закарпатті 28-30, на решті території вночі 15-24, вдень 26-35 градусів.

У північних областях без опадів. Температура вночі 12-16 градусів, вдень 25-27. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі без опадів, вдень на Одещині місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі 19-24 градуси, вдень 32-35. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 17-20, вдень 30-34 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, вдень +21 -25, на Закарпатті 26-30. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 26-32. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 24 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 22-23 градуси, вдень 32-36.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії +24 градуси, у районі Євпаторії, Одеси, Севастополя і Ялти +26 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 24 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без істотних опадів. Температура вночі 12-16 градусів, вдень 24-29. Вітер східний, 5-10 м/с.