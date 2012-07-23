У Гідрометцентрі розказали, якою буде погода цього тижня

В Україні упродовж цього тижня, 23-29 липня, очікується спекотлива погода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Українського гідрометеорологічного центру Міністерства надзвичайних ситуацій Микола Кульбіда.

«Поточний тиждень видався в Україні значно спокійнішим, ніж попередній, і можна сказати, що головною особливістю погодних умов на поточному тижні буде наступне підвищення температури», - сказав М.Кульбіда.

Він наголосив, що температурні показники підвищаться, в першу чергу, у західних і північних областях. Температура у цих регіонах буде від 29 до 33 градусів. При цьому у центральних, східних та південних областях температура становитиме 33-38 градусів.

За словами М.Кульбіди, опадів цього тижня буде мало, очікуються вони у прикарпатському регіоні та в окремі дні у північних областях. В той же час, за словами М.Кульбіди, ці опади будуть короткочасними та неінтенсивними.