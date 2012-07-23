Визначили найкомфортніше місто України

Чернівці очолили рейтинг найкомфортніших міст України за версією видання «Фокус», повідомляє

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"Унікальна архітектура, доброзичлива атмосфера, чистота і безпека вулиць дозволили Чернівцям стати найкомфортнішим містом України", - пише видання.

При оцінюванні брались до уваги населення, середня освіта, дошкільне виховання, житлово-комунальні послуги, медичні умови, торгова та спортивна інфраструктури, ресторани, парки, дороги, громадський транспорт і міжміське транспортне сполучення.

При порівняно невеликому населенні – 250 тисяч жителів - у Чернівцях достатньо шкіл, парків, супермаркетів і місць в лікарнях, а також є міжнародний аеропорт і вокзал.

За жодним з параметрів це місто не набрало максимального балу, але в цілому за всіма показниками отримало впевнені хороші оцінки. Це й вивело Чернівці на перше місце списку.

В цілому список 20-ки найкомфортніших міст України виглядає наступним чином:

1. Чернівці (371 бал)

2. Київ (361 бал)

3. Ялта (360 балів)

4. Харків (347 балів)

5. Донецьк (345 балів)

6. Херсон (340 балів)

7. Дніпропетровськ (315 балів)

8. Трускавець (311 балів)

9. Івано-Франківськ (298 балів)

10. Ужгород (282 бали)

11. Львів (277 балів)

12. Мукачеве (266 балів)

13. Рівне (265 балів)

14. Славутич (258 балів)

15. Севастополь (256 балів)

16. Ладижин (249 балів)

17. Керч (239 балів)

18. Одеса (236 балів)

19. Кривий Ріг (235 балів)

20. Євпаторія (228 балів)