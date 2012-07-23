Завтра в Україні без опадів, на півдні до 39°

Завтра, 24 липня, в Україні очікується малохмарна погода, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, в центральних областях до 32; у південній частині та східних областях вночі 19-24°, на узбережжі морів 26-28°, вдень 30-35°, в Херсонській, Запорізькій областях та в Криму місцями 37-39°.

У Києві та Київській області малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°.

Крім того, в Гідрометцентрі підкреслили, що впродовж 24-26 липня у Криму, більшості південних, східних областей та на Дніпропетровщині, 27-31 липня в Україні, крім заходу, очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.