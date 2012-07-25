У Донецьку пройде чемпіонат з футболу серед дітей, позбавлених батьківської опіки

У Донецьку на центральному стадіоні «Шахтар» 27 липня відбудеться фінал українського чемпіонату з футболу «Єдність заради миру» серед дітей, позбавлених батьківської турботи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Доброчинного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», організаторами змагань виступили фонд Р.Ахметова, ФК «Шахтар», телевізійний канал «Футбол» і провайдер цифрового супутникового телебачення компанія Viasat у рамках проекту MTG United For Peace («Єдність заради миру»).

У Фонді Р.Ахметова зазначили, що футбольний проект «Єдність заради миру» є частиною програми з реалізації соціально-корпоративної відповідальності компанії Viasat, що входить у найбільший медіа-холдинг Європи Modern Times Group.

За словами керівника програм і проектів Доброчинного фонду «Розвиток України» Дарини Касьянової, Фонд Р.Ахметова з радістю підтримав ініціативу проведення такого футбольного матчу. «Сьогодні в Україні 27 тис. дітей підлягають усиновленню, і велика частина – це хлопчики в підлітковому віці (12-14 років). Дітей у такому віці забирають у сім`ї рідше. Потенційні батьки просто бояться не справитися зі своїми обов`язками у вихованні підлітків. Цей матч – чудова можливість показати, чим сьогодні живуть діти в інтернатах Вони люблять подорожувати, знайомитися з новими цікавими людьми і, звичайно, грати у футбол. Я вдячна, що ФК «Шахтар» активно підтримує наш проект «Сирітству – ні!». Адже завдяки його реалізації 3961 дитина знайшли свою сім`ю», - сказала Д.Касьянова.

Директор департаменту маркетингу і комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов підкреслив, що ФК «Шахтар» вже кілька років активно реалізує проекти корпоративної і соціальної відповідальності з п`яти напрямків.

«Зокрема, підтримуємо ініціативу «Сирітству – ні!». Наші гравці відвідують дитячі будинки, звертають увагу ЗМІ на проблему сирітства. Крім того, ФК «Шахтар» просуває цінності здорового способу життя. Шість років підряд щороку ми проводимо змагання «Кубок Шахтаря», в якому беруть участь 2 тис. дітей із 140 шкіл Донецька. Очевидно, що співпраця ФК «Шахтар» у проекті компанії Viasat повністю відповідає нашим пріоритетам. Ми хочемо, щоб українські діти були здоровими і жили в повноцінних сім`ях», – зазначив Ю.Свиридов.

У свою чергу генеральний директор супутникової платформи Viasat Оксана Ферчук розповіла, що материнська компанія MTG реалізує проекти соціального партнерства в багатьох країнах світу.

«Ми допомагаємо дітям у всій Європі і хочемо об`єднати талановитих дітей, позбавлених батьківської турботи, з усього світу. Але, на жаль, українські діти не знають, наприклад, шведської мови, а датські навряд чи знають українську. Тому ми вирішили знайти універсальну мову спілкування – футбол. Адже саме в цій грі слова не важливі. Важливі емоції дітей, їх бажання перемагати. Спортивні ігри розвивають командний дух, а цього дуже не вистачає дітям, які змушені жити в інтернатах і дитячих будинках», - сказала О.Ферчук.

У Фонді Р.Ахметова також розповіли, що матч об`єднає на футбольному полі більше ста дітей від 12 до 14 років з 10 областей України. Організаційну підтримку матчу подає ФК «Шахтар». Діти відвідають тренувальну базу команди – «Кірша», побувають у музеї футбольного клубу, а також здійснять прогулянку найсучаснішим стадіоном у Європі - «Донбас Арена».

У «Розвитку України» проінформували, що команди з дитячих будинків сімейного типу беруть участь у матчах, які пройдуть у форматі 7х7, з дотриманням всіх правил FIFA. Команда-переможець одержує путівку на міжнародний фінал, який відбудеться в Осло. Там вона гратиме з фіналістами локальних чемпіонатів з 12 країн: Гани, Данії, Латвії, Естонії, Литви, Болгарії, Великобританії, Словенії, Угорщини, Швеції, Росії і Норвегії. Крім того, будуть розіграні матчі із змішаними командами, до складу яких увійдуть гравці з різних країн.

На глобальному рівні MTG проводить ці змагання з 2010 року. Сьогодні вони охоплюють 13 країн, зокрема й Україну.