Працівників СЕС значно скоротять
11:27, 25 липня 2012Країна
0
Уже цього року на 30%
Голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський ініціює значне скорочення апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.
За словами М.Бродського, на сьогодні штат СЕС становить 53 тис. працівників. Поточного року службу буде скорочено на 30%.
«Але цього замало... Я вимагаю скоротити ще більше. Ви ж розумієте, що люди з маленькою заробітною платою думають не про роботу...», - відзначив М.Бродський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter