Працівників СЕС значно скоротять

Голова Державної служби з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва Михайло Бродський ініціює значне скорочення апарату Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами М.Бродського, на сьогодні штат СЕС становить 53 тис. працівників. Поточного року службу буде скорочено на 30%.

«Але цього замало... Я вимагаю скоротити ще більше. Ви ж розумієте, що люди з маленькою заробітною платою думають не про роботу...», - відзначив М.Бродський.