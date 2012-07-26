Двох українських спортсменок дискваліфікували за допінг

Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) дискваліфікувала двох українських спортсменок за вживання допінгу.

Як повідомляє «ЛІГАБізнесІнформ», Наталія Тобіас (біг на 1500 м) і Антоніна Єфремова (біг на 400 м) попалися на синтетичному тестостероні. Проби у спортсменок були взяті на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Дегу (Корея) в 2011 році, а сьогодні було оголошено про результати повторної перевірки допінг-проб спортсменок. Українок спочатку хотіли покарати 4-річною дискваліфікацією, оскільки були виявлені обтяжливі обставини, проте зрештою Н.Тобіас і А.Єфремова отримали дворічну дискваліфікацію. Зазначається також, що спортсменки не потрапили в збірну України на Олімпіаду-2012 у Лондоні.

