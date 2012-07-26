Завтра в Україні - до +38°С

У Києві та області без опадів. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Протягом доби 27 липня погоду в Україні зумовить антициклон. На більшій території країни без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть грозові дощі.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, в середньому температура повітря по країні становитиме вночі 16-24 градуси, вдень 26-34, на півдні 30-38 градусів.

У північних областях без опадів. Температура вночі 18-21 градус, вдень 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях без опадів. Температура вночі 16-24 градуси, вдень 30-38. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях без опадів. Температура вночі 18-21, вдень 29-32 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями пройдуть грозові дощі. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 26-32. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях без опадів. Температура вночі 17-20 градусів, вдень 29-32. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 27 липня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень спека 30-35. Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Євпаторії, Феодосії, Ялти і Одеси 26 градусів, в районі Севастополя 27.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 27 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві місцями грозові дощі. Температура вночі 17-20 градусів, вдень 28-31. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.