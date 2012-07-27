Ветеринари Митного союзу перевірили українські підприємства

Фахівці ветеринарної медицини з Росії, Білорусі і Казахстану завершили перевірку українських підприємств з виробництва тваринницької продукції.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, результати проведеного аудиту аналізуються і будуть оголошені найближчим часом.

Наголошується, що 28 підприємств, які були проінспектовані, планують розпочати експорт своєї продукції на територію країн Митного союзу.

Ветеринари відвідали підприємства, що займаються виробництвом яловичини, свинини, м`яса птиці, готової м`ясної і молочної продукції, риби і рибної продукції.

Нагадаємо, фахівці Митного союзу розпочали інспекцію 11 липня, і в їхніх планах було вивчення ефективності інспекційної системи Держветфітослужби України. Вісімнадцять інспекторів розділилися на чотири групи і відвідали підприємства в 14 областях та АР Крим.