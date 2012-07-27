Завтра утримається суха погода

Завтра, 28 липня, на території України, синоптики прогнозують суху погоду, лише в карпатському регіоні місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі 18-23°, на узбережжі Криму до 28°; вдень 29-34°, у південній частині та на Дніпропетровщині 36-39°, на високогір`ї Карпат 20-25°.

Вітер переважатиме східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області тримається суха та жарка погода з температурою по області вночі 18-23°, вдень 29-34°. Вітер східний, 5-10 м/с. У м. Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.

27 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 23°.