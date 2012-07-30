Кабмін схвалив нову програму протидії туберкульозу

Як повідомляється на Урядовому порталі, метою Програми, проект якої було схвалено 25 липня, є подальше поліпшення епідемічної ситуації у напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності на туберкульоз та смертності від нього, коінфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція, темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Виконання заходів Програми надасть змогу досягти цілей розвитку, а саме:

- обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткувати тенденцію до скорочення їх масштабів через зниження рівня захворюваності на туберкульоз та смертності від нього відповідно до 64 та 14 випадків на 100 тис. населення.

- щороку знижувати не менш як на 1 відсоток рівень захворюваності та смертності від туберкульозу, запобігати поширенню мультирезистентного туберкульозу;

- знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

- удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

- забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за міжнародними стандартами; своєчасно виявляти хворих на туберкульоз;

- створити систему лабораторного контролю за якістю протитуберкульозних препаратів;

- забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульоз;

- зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та які перервали курс лікування; знизити рівень смертності від коінфекції туберкульоз/ВІЛ-інфекція на 10 відсотків шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію.

Як повідомлялося, у зв’язку із закінченням дії Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках Міністерством охорони здоров’я України було розроблено Концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.