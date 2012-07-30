Завтра в Україні пройдуть дощі

Завтра у західних та деяких центральних областях України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 31 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, дощі з грозами, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с; на решті території мінлива хмарність без опадів, лише на Київщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 26°, вдень 29-34°, у південній частині та на Дніпропетровщині місцями 35-37°, у західних областях 23-28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У столиці місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

30 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва 24°.