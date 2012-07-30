К.Ющенко: гроші на "Лікарню майбутнього" використані ефективно

Голова Наглядової ради МБФ "Україна 3000" Катерина Ющенко запевняє, що Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" виконав взяті на себе зобов’язання щодо сприяння в будівництві лікарні.

Про це йдеться в її статті, яка розміщена на сайті “Української правди”.

К.Ющенко наголосила, що держава не виконала свою частину зобов’язань, засвідчених документально, та жодної копійки бюджетних коштів не було виділено на реалізацію цього проекту. Крім того, додала вона, деякі “великі благодійники”, які публічно пообіцяли пожертвувати на створення лікарні значні кошти, не виконали зобов’язання.

“Усі гроші, залучені з приватного сектору, використані ефективно і за цільовим призначенням. Ми закупили медичне обладнання на загальну суму 18 мільйонів 126 тисяч гривень, і воно вже допомагає рятувати життя дітей. Крім того, Фонд "Україна 3000" – один з найбільших благодійників у сфері медицини: понад 40 мільйонів гривень спрямовані фондом через медичні програми і проекти”, - написала К.Ющенко.

Вона стверджує, що цей проект ніколи не був "політичним". “Якби ми хотіли щось зробити з метою отримання політичних дивідендів, ми обрали б значно легший проект... Будівництво лікарні було і є справою держави. Погодьтеся, було би дивно вважати, що невеликий приватний фонд або дружина Президента можуть самостійно реалізувати такий масштабний проект”, - додала вона.

К.Ющенко запевняє, що Фонд "Дитяча лікарня майбутнього", спеціально створений Фондом "Україна 3000", не брав на себе зобов’язання побудувати лікарню, і замовником будівництва і власником лікарні такого масштабу може виступати тільки держава. Вона нагадала, що в угодах з державою Фонд погодився на розробку проектно-кошторисної документації та сприяння державі у придбанні обладнання і навчанні лікарів. Угоди були укладені з Державним управлінням справами та клінічною лікарнею "Феофанія". При цьому К.Ющенко наголосила, що у 2008 році “один високопосадовець фактично унеможливив будівництво лікарні на відведеній на той час земельній ділянці, цим самим змусивши нас шукати інше місце, заново переробляти проектно-кошторисну документацію; це відкинуло реалізацію проекту на рік”. При цьому, додала вона, у травні 2010 року замовник наказує зупинити всі роботи на ділянці. Держекспертиза проектно-кошторисної документації тривала 10 місяців замість 45 днів, відведених за законом.

Крім того, К.Ющенко назвала політичною брехнею інформацію про нібито "розкрадені кошти". “Усі ті, хто зараз говорить про якісь "розслідування" з приводу грошей, насправді добре знають, що фінансових перевірок у Фонді було чимало, і жодна не виявила ніяких зловживань. Ми пережили дев’ять перевірок, починаючи з 2009 року. Діяльність Фонду перевірили СБУ, податкова, прокуратура, КРУ”, - наголосила вона. Кошторисна вартість Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини, за висновком експертизи, становить 1 млрд 306 млн грн. В цю суму входять будівельно-монтажні роботи (571,5 млн грн) та закупівля обладнання (531,6 млн грн). К.Ющенко наголосила, що з кінця 2006 року на рахунок Благодійного фонду "Дитяча лікарня майбутнього" від фізичних та юридичних осіб надійшло 98 348226,90 грн. Частка благодійників – фізичних осіб складає 6% від усієї суми. 94% дали великі корпорації і заможні люди. “Представники цих підприємств та осіб входять до Опікунської ради проекту і дуже добре знають, як Фонд розпоряджався цими коштами. На жаль, деякі з найбільших "донорів" лише пропіарилися на проголошенні великої пожертви, яку так і не внесли”, - додала вона.

За словами К.Ющенко, коли стало зрозуміло, що будівництво лікарні затягується, то підрахували, скільки коштів переказали невеликі благодійники, додали нараховані на них відсотки і закупили медичне обладнання у Національний інститут раку та Інститут педіатрії, акушерства і гінекології на суму понад 18 млн грн. Однак в цю суму, за її словами, не входять адмінвитрати і податки.

К.Ющенко зауважила, що у 2009 році, у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування, замовник (ДУС) звернувся з проханням забезпечити інженерну підготовку земельної ділянки до будівництва (за рахунок благодійних коштів). Узгодивши це з Опікунською радою, Фонд взяв на себе це додаткове зобов’язання і у серпні 2009 року на майданчику почалися будівельні роботи. “Але у травні 2010 року надійшло розпорядження зупинити всі роботи до отримання дозволу на будівництво. Державна експертиза розтягнулася на 10 місяців. А після отримання позитивного висновку проектно-кошторисна документація була передана на затвердження в Кабмін, де вона наразі й перебуває. Коштів на будівництво Центру в бюджеті України не передбачено”, - написала вона.

Восени 2011 року керівники Фонду звернулися з листом до прем’єр-міністра Миколи Азарова, де розповіли про переваги проекту Всеукраїнського центру і запропонували об’єднати Центр і новий корпус "Охматдиту" в один загальнонаціональний проект. Ми дуже вдячні Миколі Яновичу, який побачив усі переваги Центру і розглядає можливість збудувати його. “Тому запитання "де лікарня?", яке досить часто задають мені – треба задавати державі”, - додала вона.

К.Ющенко стверджує, що сьогодні потрібно кілька кроків для того, аби справа зрушила з місця. У першу чергу, замовник – клінічна лікарня "Феофанія" (у складі Державного управління справами) має винести на затвердження Кабінету міністрів проектно-кошторисну документацію Центру та здійснити заходи щодо фінансування будівництва і отримання відповідних дозволів на будівництво. Друге – замовник повинен: організувати та здійснити будівництво споруд Центру; провести закупівлю медичного обладнання; здійснити підбір та працевлаштування персоналу Центру.

Зі свого боку, додала вона, Фонд "Дитяча лікарня майбутнього" готовий передати до збудованої лікарні медичне обладнання, яке наразі працює в ІПАГ НАМН України та Національному інституті раку. “Я особисто не ухиляюся від моральної відповідальності за цей проект”, - наголосила К.Ющенко.