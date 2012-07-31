Янукович доручив забезпечити селян якісною медичною допомогою

Президент України Віктор Янукович дав доручення прем’єр-міністру України Миколі Азарову, віце-прем`єр-міністру України - міністру охорони здоров`я Раїсі Богатирьовій, голові Ради міністрів АР Крим Анатолію Могильову та головам обласних державних адміністрацій щодо забезпечення громадян України, які проживають у сільській місцевості, у віддалених від закладів охорони здоров`я населених пунктах, якісною та доступною медичною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Прес-служба нагадує, що о 12:00 в Адміністрації Президента відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової щодо цього доручення глави держави.