Богатирьова обговорила питання щодо ДТП з польським колегою

Віце-прем`єр-міністр - міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова обговорила з міністром охорони здоров`я Республіки Польща Бартошем Арлуковичем питання, пов`язані з допомогою постраждалій в ДТП на території Польщі українській громадянці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, у ході телефонної розмови Б.Арлукович поінформував Р.Богатирьову про обставини аварії, що трапилася біля міста Лодзь, внаслідок якої загинули 9 громадян України. Він також повідомив про заходи, які вживаються польськими медиками для надання допомоги ще одній громадянці України, яка після аварії з тілесними ушкодженнями середньої важкості перебуває в місцевій лікарні. Її стан, за словами Б.Арлуковича, лікарі оцінюють як стабільний.

Р.Богатирьова наголосила, що у випадку необхідності українські фахівці готові долучитися до надання необхідної допомоги потерпілій, а після того, як її можна буде транспортувати, - організувати перевезення жінки до України та продовжити лікування тут.

Співрозмовники обговорили також питання, пов`язані з ідентифікацією тіл загиблих та їхньою репатріацією. Як повідомив польський міністр охорони здоров`я, одразу після аварії було створено антикризовий штаб під керівництвом Лодзького воєводства. Розпочато слідство, ведеться судово-медична експертиза. На місці перебуває керівник Консульського відділу Посольства України в Польщі, який підтримує контакт з польськими правоохоронними органами та лікарнею, де знаходиться потерпіла українка.

Як повідомлялося, 30 липня близько 6.00 за варшавським часом на території Лодзького воєводства сталося ДТП. З 10 осіб, які їхали в мікроавтобусі, 9 осіб загинули, одна травмована.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров, всі люди, які були в мікроавтобусі, в тому числі водій, - громадяни України, мешканці Тернопільської області, одна жінка - з Рівного. Українці перебували на території Польщі легально: вони приїхали працювати у сільськогосподарському підприємстві на сезонних роботах та були застраховані.