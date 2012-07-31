Синоптики розказали, де завтра пройдуть дощі

1 серпня за прогнозами синоптиків у західних областях України, на Житомирщині та на Вінниччині буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі з грозами, місцями сильні зливи, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Одещині, в Криму, а вночі і на Київщині місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°.

Вітер в Україні переважатиме північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві та області вночі очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 29-34°. По м. Києву температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

31 липня температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-25°, в Дніпрі біля Києва 25°.