Янукович доручив МОЗ до 1 вересня визначити потребу в спеціалізованих медичних автобусах для сільської місцевості

Президент України Віктор Янукович доручив Міністерству охорони здоров’я разом з місцевою владою до 1 вересня визначити необхідну кількість медичних автобусів для надання діагностично-лікувальної допомоги сільським мешканцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова.

«Для того, щоб зрозуміти, яка кількість такого обладнання необхідна країні, потрібно провести відповідні розрахунки. Тому до 1 вересня глава держави дав завдання Міністерству охорони здоров’я визначити потребу в такому обладнанні для того, щоб покрити необхідною профілактичною допомогою всю сільську місцевість, де проживає 31% всього населення країни», - наголосила І.Акімова.

Вона зазначила, що кількість таких автобусів, які оснащені обладнанням для діагностування туберкульозу, ракових захворювань жінок, лабораторного діагностування інших хвороб та надання стоматологічних послуг, на сьогодні є недостатньою для задоволення потреб сільського населення.

«На сьогодні в Україні є 110 спеціалізованих медичних автобусів, які працюють у різних областях, але їх кількість і стан не відповідають тим завданням, які ставляться на сьогоднішній день», - сказала І.Акімова.

Вона підкреслила, що на сьогодні у частині профілактики захворювань Україна відстає від розвинених країн.

«За рівнем онкологічних захворювань і рівнем захворюваності на туберкульоз ситуація в Україні не найкраща. Кількість онкозахворювань з 1995 року зросла з 309 випадків на 100 тисяч населення до 349», - зазначила І.Акімова.