Сьогодні - Міжнародний день людей похилого віку

1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 50 сесією Генеральної Асамблеї ООН.

Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 щорічно відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою.

У Києві з нагоди Дня людей похилого віку, зокрема в Голосіївському та Печерському районах пройдуть святкові заходи, під час яких ветеранів війни та праці пригощатимуть солодощами та фруктами. Вже в одинадцяте до цього дня міський Центр здоров’я відкриває Університет третього віку, де ветерани праці можуть прослухати лекції про здоровий спосіб життя та проконсультуватися з лікарями. О 12 годині за участю столичної влади відбудеться урочисте відкриття нового приміщення Київського міського Палацу ветеранів, присвячене Дню людей похилого віку (вул. Бастіонна, 11). О 15 годині за участю керівництва КМДА відбудеться відзначення міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветеранів (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала).

В Ужгороді відбудеться зустріч ветеранського активу з керівництвом облдержадміністрації та облради. У містах, селах і селищах пройдуть урочисті збори за участі ветеранів, пенсіонерів, депутатів усіх рівнів, посадовців місцевих органів виконавчої влади. Відбудеться нагородження грамотами кращих активістів ветеранського руху, святкові концерти, вистави, лекції, тематичні вечори, екскурсії місцями бойової та трудової слави.