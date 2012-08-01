В Україні пройде Всеукраїнський тиждень грудного вигодовування

1-7 серпня проводитиметься Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування.

Як повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров`я, тиждень грудного вигодовування проводиться 1-7 серпня більш ніж у 170 країнах, зокрема Україні, для стимулювання грудного вигодовування і поліпшення здоров`я дітей у всьому світі.

Згідно із Всесвітнім альянсом підтримки грудного вигодовування, координатора цього заходу, грудне вигодовування є якнайкращим способом надання новонародженим дітям необхідних для них живильних речовин. ВООЗ рекомендує винятково грудне вигодовування дітей до досягнення ними шестимісячного віку.

Цей тиждень проводиться в ознаменування Інночентійської декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, прийнятої в серпні 1990 року для охорони, заохочення і підтримки грудного вигодовування.