Азовське море очистять ультрафіолетом

У Маріуполі відкрили сучасний комплекс для очищення зливових стоків, який вирішить проблему очищення стоків центральної частини міста, а також дозволить знизити згубний вплив на екологію Маріуполя і Азовського моря, пише газета «Сегодня».

«Це унікальний комплекс, подібного в Україні немає. Зливові води проходять три стадії очищення: це уловлювання крупного сміття (піски, камінчики, тріски, листя), очищення нафтопродуктів, які потрапляють з доріг, і бактерицидна обробка, коли вода знезаражується за допомогою ультрафіолетових ламп» - зазначив мер Маріуполя Юрій Хотлубей.

За словами в.о. начальника комунального підприємства «ГорУКС» Валерія Шевченка, потужність станції дозволить переробляти до 62 400 кубометрів зливових стоків на добу. Остаточно всі роботи на станції очищення планують закінчити до 2013 року. Зараз на установці працюють етапи грубого очищення зливових вод від сміття і домішок, а також від нафтопродуктів. Роботи з введенню до ладу бактерицидних ламп на етапі розробки.

«Зараз проект допрацьовується в Харкові, десь восени встановимо 48 потужних ламп по 8 кіловат кожна. Подібні лампи використовуються в басейнах, де купаються люди. Бактерицидна стадія почне роботу пізніше, але вже зараз можна бачити результати. Вода йде в море у чистому стані» - зазначив Ю.Хотлубей. За його словами, загальна вартість робіт становить 22 мільйони гривень, і 60% коштів виділили з обласного бюджету.

Крім того, зазначає видання, за допомогою нового комплексу вдалося перехопити стічні води із селищ Гавань і Слобідка і направити їх на сучасне очищення, а раніше вони йшли безпосередньо в море уздовж залізниці.

segodnya.ua