Азаров про загрозу спеки для здоров’я людей

Прем`єр-міністр України Микола Азаров наголошує на необхідності підвищення ефективності роботи медичних закладів і лікарів під час спеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Спека становить серйозну загрозу здоров’ю людей. В першу чергу - похилого віку. Загострюються хронічні хвороби. Підвищується вразливість до серцево-судинних захворювань. Висока ймовірність теплових ударів тощо. Це ситуація, коли ефективно повинна спрацювати система медицини. Треба працювати на попередження кризових станів. Обійти або принаймні обдзвонити прикріплених (до медичного закладу) громадян з групи ризику. Поцікавитись станом здоров’я, дати певні рекомендації. Активізувати роботу амбулаторій, поліклінік тощо. Все це необхідна щоденна робота», - наголосив Н.Азаров.

Він попросив віце-прем’єр-міністра, міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову контролювати відповідну роботу лікарів.

«Я прошу весь медичний персонал виявити увагу, небайдужість до людей», - додав М.Азаров.

Він зазначив, що, за оцінками метеорологів, температурний режим, який зараз встановився на більшості території України, вже наближається до стихійно небезпечного рівня. При цьому, як мінімум, ще 10 днів спека пануватиме у більшості областей. Це велика загроза і для людей, і для довкілля. У першу чергу – високі ризики виникнення пожеж: і в лісах, і в степу, і в гірському Криму.

"А знаєте, в чому причина? Двоє парубків зі Львівщини, як вони пояснили в міліції, милувалися, як горить трава у високогірному важкодоступному лісі. У 38 років не розуміти, чим така «краса» закінчиться – це просто шок! На Херсонщині теж ліквідовують загоряння лісу. І теж спричинили пожежу люди: або без совісті, або без розуму. Причому, ми несемо не тільки матеріальні збитки. Постраждали люди: серйозні опіки отримали лісівники, пожежні. Все це насправді тривожно", - наголосив глава уряду.

На його думку, ситуація дуже нагадує літо 2010 року, коли загроза виникнення пожеж також була надзвичайною.

«Тоді нам вдалося повністю контролювати ситуацію і не допустити таких масових і трагічних пожеж, які були у наших сусідів», - нагадав прем’єр.

Також М.Азаров наголосив, що необхідно обладнати й оновити протипожежні смуги, створити запаси засобів гасіння, інші резерви, розчистити під’їзди і підходи до водоймищ, пожежних резервуарів, патрулювати потенційно небезпечні території, роз’яснювати людям елементарні заходи безпеки.