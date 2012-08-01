Із родичами загиблих у ДТП в Польщі українців працюють психологи

На Тернопільщині із родичами загиблих в Польщі українців працюють психологи Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі пропаганди обласного управління МНС. Зусилля психологів, які вже мають досвід такої роботи спрямовані на надання родичам екстреної психологічної допомоги після втрати рідних внаслідок аварії у Польщі.

За дорученням голови облдержадміністрації психологи МНС також супроводжуватимуть автобус з родичами загиблих до місця дорожньо-транспортної пригоди, куди вони відбудуть для упізнання загиблих.

Для організації поїздки членів родин загиблих в Республіку Польща з метою проведення слідчих дій та ідентифікації тіл загиблих з резервного фонду обласного бюджету буде виділено 11 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня о 5.45 ранку на нерегульованому залізничному переїзді в Братошевічах сталося зіткнення поїзда з мікроавтобусом, який перевозив 10 людей, вісім з яких загинули на місці, а 1 жінка померла через кілька годин у лікарні. Аварію пережила 20-річна дівчина, яка, за даними лікарів, перебуває у тяжкому, але стабільному стані. За попередніми даними польських правоохоронців, причиною аварії стало те, що водій мікроавтобуса не зупинився перед знаком STOP і в`їхав під поїзд, який рухався зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину.