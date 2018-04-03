Як тримати артеріальний тиск у нормі

Чи вимірювали ви свій артеріальний тиск? Якщо тонометр показав вам 120/80 мм рт. ст. - можете вважати себе щасливцем, бо це - норма.

Оптимальним вважають тиск, нижчий за ці показники, а якщо вже близько 135/85 - це сигнал, що у житті потрібно щось міняти: скажімо, позбутися шкідливих звичок, вживати більш здорову їжу, частіше гуляти на свіжому повітрі, зайнятися спортом... До цих та інших рекомендацій лікарів потрібно ставитися вкрай серйозно, бо це - шанс для вашого тиску внормуватися. Після позначки 140/90 людину автоматично відносять до списку хворих на артеріальну гіпертензію.

Серце й мозок - "під прицілом"

Артеріальна гіпертензія - це синдром стійкого підвищення артеріального тиску. Ця хвороба підступна тим, що людина може взагалі її не відчувати, бо специфічних симптомів підвищення тиску не існує. У когось - болить голова (найчастіше - у потиличній ділянці), шумить у вухах, хтось відчуває нудоту чи запаморочення, а дехто почувається нормально, а тиск у нього в цей час "зашкалює". Часто єдиним симптомом артеріальної гіпертензії є тільки підвищення артеріального тиску, і щоб виявити недугу, достатньо поміряти тиск. У той час, коли людина може не відчувати жодного дискомфорту, найважливіші органи її організму (їх називають "органами-мішенями") - головний мозок, серце, нирки - як під дулом пістолета: у будь-який момент може статися інсульт чи інфаркт - найвищі планки, які "бере" артеріальний тиск. Смертність від серцево-судинних захворювань займає першість у світі, в Україні цей показник становить 62,5% загальної смертності. Раніше вважали, що підвищення тиску, гіпертонія - це проблема пенсіонерів. Але все частіше це стосується молодих людей працездатного віку, які іноді навіть не підозрюють, що мають високий тиск, і вперше про нього дізнаються тоді, коли стається гіпертонічний криз чи навіть інсульт. Молодь не звикла заміряти свій тиск. Старші люди, які стежать за своїм тиском, також не всі знають, що їм вже потрібно вживати медикаменти. Бо раніше кардіологи визначали нормальний артеріальний тиск для людини, додавши 100 до її віку. Таким чином визначали норму тиску. Досі дехто з 60-річних вважає, що "верхній" (систолічний) тиск 160 - для них нормальний.

Нещодавно ВООЗ затвердила чітку градацію тиску, за якою нормальним вважається тиск 120/80 для людей будь-якого віку, в тому числі похилого. Оптимальним - нижчий за цей показник, проте не набагато. Показники 135/85 потребують вже візиту до лікаря, 140/90 - діагностують артеріальну гіпертензію першого ступеня. До того ж у старших людей буває, що "верхній" тиск (систолічний) підвищується, а "нижній" (діастолічний) - нижчий за норму, скажімо, 160/60 - люди думають, що це нормально, і не звертаються до лікарів. А такий тиск потребує лікування, особливо у старшому віці, коли судини вже втратили еластичність, і будь-який натиск артеріального тиску може спричинити інсульт чи інфаркт.

Хвороба жителів великих міст

Ще однією помилкою людей є те, що препарати для зниження тиску приймають тільки тоді, коли тиск підвищився, і перестають приймати, коли стає легше або купують доступні усім препарати для зниження тиску, керуючись порадою сусідки чи провізора в аптеці. Неправильно лікована артеріальна гіпертензія може спричинити ускладнення. Тільки лікар може визначити препарат, який не тільки знизить тиск, а й покращить загальну ситуацію, викликану артеріальною гіпертензією. Потрібно зважати на вік людини і її супутні захворювання. Існують фактори ризику, які призводять до артеріальної гіпертензії. Це, в першу чергу, обтяжена спадковість: якщо хтось з батьків мав гіпертонію, інсульт, інфаркт, у родині були випадки раптової серцевої смерті. До факторів ризику належить і вік людини - чим старший - тим більша вірогідність гіпертонії. Також - зайва вага, часті стреси і перевтома, сидячий спосіб життя, неправильне харчування, шкідливі звички, цукровий діабет. Важливо вчасно виявити схильність до підвищення тиску і систематично вживати ліки, щоб досягнути його цільових рівнів, за яких можна уникнути ускладнень. Важливо вчасно скоригувати свій життєвий ритм, спосіб життя, харчування, позбутися шкідливих звичок, відмовитися від кави, щоб запобігти інсульту чи інфаркту. Для цього потрібно з 18-річного віку (якщо раніше не було показань) почати вимірювати свій тиск. Найчастіше підвищений тиск стосується жителів великих міст: у селах люди мають більше фізичне навантаження, переживають менше стресів. А кожен четвертий житель Києва хворіє на артеріальну гіпертензію.

Зі зростанням систолічного артеріального тиску від 115 мм на кожні 20 мм рт. ст. загальна смертність зростає вдвічі. Для діастолічного тиску залежність має аналогічний характер: починаючи з 75 мм рт. ст. вона зростає на кожні 10 мм рт. ст. і підвищує рівень смертності у два рази.

Зниження рівня артеріального тиску на 2 мм рт. ст. зменшує ризик смерті на 7-10%. Тому потрібно намагатися тримати свій тиск у нормі або хоча б постійно його контролювати.

В Україні 23 мільйони людей страждає від порушення системи кровообігу (понад 60% дорослого населення), з них понад 10 мільйонів - хворі на артеріальну гіпертензію.

Вилікувати артеріальну гіпертензію неможливо. Проте, дотримуючись здорового способу життя та приймаючи ефективні ліки, можна контролювати артеріальний тиск і не допустити розвитку ускладнень.

З 50% померлих раптово від інсультів половина не знала про те, що вони мали підвищений артеріальний тиск.

Якщо тиск високий:

* щодня споживайте не менш як 400 г овочів та 300 г фруктів;

* вилучіть з раціону гострі приправи, соління і страви, насичені тваринними жирами, солодкі і мучні вироби;

* введіть у харчування повноцінні білки - сир, м`ясо, рибу, вуглеводи, багаті на клітковину, жири, що містять поліненасичені жирні кислоти - соняшникову чи кукурудзяну олію;

* готуючи їжу, віддавайте перевагу варінню і запіканню;

* збагатіть організм кальцієм (молоко, сир, йогурт, нежирні молочні продукти, риба і морепродукти), магнієм (гречка, пшоно, овес, горох, соняшник, петрушка, хрін, гарбуз, картопля, буряк), калієм (абрикоси, курага, родзинки, чорнослив, чорна смородина, редька).

Щоб тиск не піднімався:

* уникайте психоемоційних та фізичних перевантажень у професійній роботі та побуті;

* відрегулюйте свій режим праці і відпочинку, щоб не допускати перевтоми і виснаження;

* відмовтеся від шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем);

* не допускайте надмірної маси тіла;

* необхідні динамічні навантаження невисокої інтенсивності до 3-5 разів на тиждень протягом 30-45 хвилин. Це можуть бути прогулянки пішки, плавання, їзда на велосипеді, катання на лижах, робота у саду чи на городі.

Лікування артеріальної гіпертонії немедикаментозним способом

У наш нелегкий час на хворобу артеріальна гіпертензія страждає ~ 20 - 30% дорослого населення. З віком це число збільшується й досягає 50 - 65% у людей від 65 років. Серед всіх форм артеріальної гіпертензії на частку м`якої і помірної доводиться близько 70 - 80%, в інших випадках спостерігають виражену артеріальну гіпертензію.

Щоб зафіксувати підвищений артеріальний тиск досить кілька разів зафіксувати підвищені цифри тиску отримані в різний час у спокійній обстановці за умови що пацієнт у цей час не приймав засоби для зниження тиску. У випадку порушення останньої умови, це може привести до підвищення артеріального тиску: після прийому кава на 11/5 мм рт. ст., алкоголю - на 8/8 мм рт. ст., після паління - на 6/5 мм рт. ст., при переповненому сечовому міхурі - на 15/10 мм рт. ст., при відсутності опори для руки - на 7/11 мм рт. ст.

Основною метою лікування артеріальної гіпертензії є запобігання наслідків цього патологічного стану. Більшість хворих мають потребу в довічній гіпотензивній терапії, але для початку доцільно буде провести спостереження за тиском пацієнта протягом 4-6 місяців, щоб приблизно знати на скільки можливо спонтанних знижень тиску, за винятком випадків, коли необхідно негайне медикаментозне лікування.

Немедикаментозне лікування являє собою кардинальну зміну способу життя людини. Основними заходами немедикаментозного впливу при артеріальній гіпертензії є:

* Дієта

* зниження надлишкової маси тіла

* достатня фізична активність

* відмова від шкідливих звичок

Приблизно в 40-60% пацієнтів з початковою стадією артеріальної гіпертензії при ще щодо невисоких цифрах тиску вдається домогтися його зниження тільки лише за допомогою немедикаментозного лікування.

Спеціально для хворих з підвищеним тиском була розроблена спеціальна дієта №10, що складається з:

* обмеження повареної солі до 6 - 8 г/добу (3 - 4 г у продуктах і 3 - 4 г додається в їжу)

* вільної рідини до 1,2 л (включаючи супи, киселі й т.д.)

* тваринних жирів, із заміною їх на рослинні

* включення в раціон продуктів, збагачених клітинними оболонками (овочі, фрукти, злаки)

* вітамінами

* іонами калію, кальцію, магнію.

Енергетична цінність не повинна перевищувати 2600 ккал/доб. Подібної дієти бажано повинні дотримуватися всі, хто страждає артеріальною гіпертензією. Додаткові труднощі виникають у пацієнтів з надмірною масою тіла. Як правило, люди хворі на гіпертонію, страждають ожирінням. У випадку якщо вага людини починає перевищувати 15% від ідеального, то з`являється набагато більше шансів виникнення ішемічної хвороби серця, діабету, атеросклерозу судин на тлі підвищеного артеріального тиску. Уважається, що зменшення надлишкової маси тіла на 1 кг веде до зниження тиску в середньому на 2 мм рт. ст. Для того, щоб зменшити вага, необхідно споживати менше енергії, чим витрачає організм. Схуднути можна трьома способами:

* скоротити кількість споживаної їжі

* збільшити фізичну активність

* сполучити разом ці 2 способи.

Потрібно зробити так, щоб організм затрачав більше енергії, чим він одержує з їжею.

Для повної людини, потреба енергії в якого досягає 2000 ккал у день, що навіть досить щадить дієта в 1500 ккал приведе до зменшення споживання енергії на 500 ккал у день, а це вже відповідає 450 г ваги. Ще Гіппократ говорили: "Ліки повинне бути їжею, а їжа ліками". Дотримуючись цього правила, при виборі дієти необхідно враховувати індивідуальні особливості організму, спосіб життя, режим праці й відпочинку.

Ще як метод немедикаментозної терапії гіпертензії, а також на додаток до дієти зниженню ваги тіла сприяє й достатня фізична активність циклічного типу при відсутності протипоказань може сприяти й для нормалізації артеріального тиску. Наприклад, біг підтюпцем протягом 30 мінут сприяє спалюванню 300 ккал або 40 г ваги, плавання - 175 ккал за 30 хв, катання на ковзанах - 200 ккал за 30 хв. Але найпростішим і доступним способом, як виявилося, є звичайна ходьба, оскільки вона поліпшує кровообіг, стимулює роботу серця й легенів, розслаблює суглоби й допомагає схуднути.

Ученими з Америки під час пробного тесту було доведено, що повторні динамічні навантаження на організм викликають достовірне зниження артеріального тиску незалежно від того втрачає тіло вагу, чи ні.

Трудова експертиза і санаторно-курортне лікування. При гіперкінетичному гіпертонічному кризі (ГК) /першого типу/ хворий звільняється від роботи на 5-7 днів, йому призначають ліжковий режим і медикаментозну терапію. В цих випадках на ранній стадії ГХ гіпертонічні кризи бувають 1-2-4 рази в рік, протікають легко, швидко лікуються гіпотензивними засобами.

Тимчасова втрата працездатності на 7-10 днів наступає при гіпокінетичному ГК /другого типу/ в II стадії ГХ. Якщо діагностують тяжкий ГК з гострими перехідними порушеннями мозкового кровообігу, то перебування на бюлетні збільшується до 3-4 тиж. При ГХ III стадії працездатність може бути збереженою тільки в спеціально створених умовах. Поза ГК хворі ГХ І і II стадії працездатні з врахуванням особливостей професійної діяльності.

Таким чином, тимчасова втрата працездатності у хворих на ГХ наступає при ГК, появі гострої коронарної недостатності, виникненні приступів серцевої астми і гострих порушень мозкового кровообігу.

У випадку необхідності проведення МСЕК при формулюванні клініко-експертного діагнозу слід вказувати стадію ГХ, особливості перебігу хвороби, висоту і стабільність AT, характер і частоту ГК, наявність таких ускладнень, як ІХС, НК, хронічна ниркова недостатність, порушення мозкового кровообігу. Необхідно мати детальне описання стану очного дна /наявність геморагій, плазморагій, дистрофії тощо/. Враховується ефективність гіпотензивної терапії, функціональний клас СТ напруження, наявність супутніх захворювань. Певне значення належить характеру професії, умовам праці. При наявності ІХС основним захворюванням слід вважати хворобу серця. Без симптомів важкої серцевої недостатності працездатність визначається станом мозкового кровообігу, в таких випадках домінуюча роль в експертизі належить невропатологу.

Хворим на ГХ І стадії показане санаторно-курортне лікування на бальнеологічних і кліматичних курортах, а також в місцевих кардіологічних санаторіях. Особи з II стадією ГХ без ускладнень можуть бути направлені на кліматичні курорти або в місцеві кардіологічні санаторії. Кліматичні курорти показані хворим на ГХ в поєднанні з СТ напруження І або II фК, НК І стадії без прогностичне несприятливих порушень серцевого ритму. На санаторно-курортному лікуванні використовують бальнеотерапію / вуглекислі, родонові, сірчані ванни тощо/, ЛФК, дозовані фізичні навантаження. При ГХ III стадії санаторно-курортне лікування протипоказане. Хворих з кризовим перебігом захворювання не варто направляти на приморські курорти в гарячі місяці року.

Для хворих з ГХ оптимальні строки для санаторного лікування в кардіологічних санаторіях Південного берегу Криму - це квітень-травень В Україні кліматичні кардіологічні санаторії розміщені в Одесі, Ворзелі, Конча-Заспа, Карпатах, Немирові, Любені Великому, Слав`янську. Місцеві кардіологічні санаторії краще розміщати в приміській лісовій зоні.

Виникнення і перебіг АГ тісно пов`язані із такими факторами:

* Вік. Існує позитивна залежність між АТ і віком. В цілому рівень діастолічного АТ підвищується до 55 років, потім змінюється мало. Систолічне АТ постійно зростає з віком.

* Стать. Середні рівні АТ і поширеність серед жінок молодого і середнього віку дещо менші ніж серед чоловіків. Пізніше залежність змінюється аж до реверсії.

* Спадковість. Виявлено тісну кореляцію між АТ найближчих родичів (батьки, брати, сестри).

* Маса тіла. Надлишкова маса асоціюється з 2-6 разовим підвищенням ризику виникнення артеріальної гіпертензії.

* Куріння. Нікотин різко підвищує АТ навіть у завзятих курців. Ефект кожної цигарки триває до 30 хвилин. Вже на 1-й хвилині після її випалювання систолічний АТ підвищується на 15 мм.рт.ст., а на 4-й - на 25 мм.рт.ст. При однакових рівнях АТ мозковий інсульт у осіб, що палять, виникає в 2-3 рази частіше, ніж у тих, хто не палить.

* Вживання алкоголю (як гостре, так і хронічне) прямо корелює з рівнем АТ. Частота АГ найменша серед осіб, що вживають алкоголь в окремих випадках, поступово зростає залежно від збільшення щоденної кількості вживаних алкогольних напоїв.

* Соціально-економічний статус. У країнах пост-перехідного періоду відмічається зворотній зв`язок між АТ і рівнем освіти, доходів та професійним статусом.

* Фізична активність. У осіб, що ведуть малорухливий спосіб життя, ризик виникнення АГ на 20-25% вищий, ніж у фізично активних. Фізичні навантаження під час виконання професійних обов`язків сприяють підвищенню АТ, а фізична активність у години дозвілля - навпаки.

Профілактичні заходи щодо артеріальної гіпертензії спрямовані на впровадження здорового способу життя і корекцію виявлених факторів ризику. Вони передбачають:

1. Зменшення маси тіла при її надлишку.

2. Обмеження вживання кухонної солі.

3. Зменшення вживання насичених жирів, солодощів та холестерину.

4. Обмеження вживання алкогольних напоїв.

5. Відмову від куріння.

6. Підвищення фізичної активності в години дозвілля.

7. Психоемоційне розвантаження та релактацію.

За даними ВООЗ, профілактика спрямована на зміну способу життя, є універсальною "вакциною" проти артеріальної гіпертензії.

Олеся Донченко,



сімейний лікар

