Спека в Україні триватиме ще тиждень
13:49, 01 серпня 2012Країна
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Досягне свого піку 5-7 серпня
1-4 серпня в Україні утримається переважно суха та жарка погода з температурою повітря вдень 28-34°, південній та східній частинах 32-37°.
Про це УНІАН повідомили в у Українському гідрометеорологічному центрі з посиланням на директора УкрГМЦ МНС Миколу Кульбіду.
За прогнозами синоптиків, 5-7 серпня очікується сильна спека: максимальна температура досягне 35-38°, у південних, східних, Дніпропетровській областях та степовій частині Криму місцями 40-42°. Такі температури відповідають критеріям стихійного гідрометеорологічного явища, пояснили в Укргідрометцентрі.
Відтак в Україні, крім західних областей, протягом 1-7 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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