Погода на завтра: зливи - на Прикарпатті і в Криму

2 серпня синоптики прогнозують дощі з грозами на Прикарпатті та крайньому півдні країни. У Криму можливі сильні зливи, град. На решті території України - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважатиме східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 26°, у західних та східних областях подекуди 13-15°; вдень 28-33°, у південних областях місцями 34-36°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 16-21°, вдень 30-33°. По м. Києву температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

1 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в Дніпрі біля Києва 25°.