Як омолодити обличчя без хірургічного втручання

Для того щоб позбутися зморщок на обличчі, а також підтягнути шкіру і м`язи щелеп, що відвисають, потрібно туго зібрати волосся в пучок посередині голови. Так робити щодня, затягуючи вузол щоразу тугіше. Робити так, доки не відбудуться бажані зміни. Це настане досить швидко.

Раз чи два на місяць робіть маски з глини на обличчя, шию і ділянки біля плечей. Глина чудово стимулює кровообіг, завдяки чому тканини насичуються поживними речовинами, а також розгладжує шкіру. До речі, описана процедура корисна для щитоподібної залози. Це засіб потужної дії, і ним не можна зловживати.

Кілька разів на тиждень, а можна і щодня надувайте повітряні кульки. Ця вправа чудово зміцнює і підтягує всі м`язи обличчя, а також лікує органи дихання.

Ще одна вправа для обличчя і шиї, захистить від утворення другого підборіддя та відвисання шкіри. Її треба робити щоранку після пробудження. Повільно піднятися на носочках, одночасно піднімаючи руки над головою і відхиляючи голову назад якомога більше. Плавно опуститися на всю стопу і нахилити голову максимально вперед, притиснувши підборіддя до грудей. Потім голову почергово нахилити вліво і вправо. Повторити цей комплекс кілька разів. Після цього зробити кілька обертів головою вліво і вправо.