Пацієнтку забули в рентгенівському апараті

10:43, 01 жовтня 2007
Країна
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Вона провела у томографі кілька годин

В американській онкологічній клініці пацієнтку забули в апараті комп`ютерної томографії. Хвора на рак після кількох годин самостійно вибралася з апарату і виявила, що замкнута в порожній лікарні: співробітники просто пішли додому.

Інцидент відбувся минулого тижня в місті Тусон, де знаходиться онкологічний центр Арізони. Хвора на рак кісток 67-річна Елвіла Теллез прийшла в онкоклініку на чергове обстеження. Їй потрібно було пройти процедуру комп`ютерної томографії. Близько 16:00 за місцевим часом співробітник клініки поклав хвору в рентгенівський апарат, сказавши, що вона повинна розслабитися і, не рухаючись, лежати близько 25 хвилин. Після цього медик відвернувся і забув про жінку.

У цілому Теллез провела в томографі в темряві декілька годин. Спочатку їй здалося, що пройшло вже достатньо часу - проте звіритися з годинником вона не могла. Вона спробувала уточнити у медиків, чи не пора закінчити процедуру, проте ніхто не відгукувався. Тоді Теллез злякалася і почала кликати на допомогу, але марно. Після кілька годин їй вдалося самостійно вибратися. Опинившись на волі, хвора на рак виявив, що окрім неї в кабінеті нікого немає. Коридори клініки також виявилися порожніми. Медустанова не працювала, двері були замкнуті.

Пацієнтка в паніці подзвонила синові, той порадив їй набрати 911 і викликати рятувальників. Поліція округу незабаром приїхала в клініку і відкрила двері. Теллез про всяк випадок госпіталізували (з лікарні її відпустили наступного дня). Після цього поліцейські зв`язалися з керівництвом клініки.

Співробітник, що поспішав додому, забув про пацієнтку в томографі, наступного дня після інциденту подзвонив Теллез з вибаченнями. У п`ятницю директор онкологічного центру Тед Ізер заявив, що подібне в установі більше ніколи не повториться - тепер в клініці вестимуть письмовий облік пацієнтів. "Ми просимо вибачення і офіційно заявляємо, що наші співробітники розуміють серйозність інциденту", - повідомив він.

Сама ж Теллез скаржиться, що після події у неї почалися проблеми зі сном. "Я не знаю, що й думати, - говорить вона. - Думаю, думаю, але не можу зрозуміти, як таке могло трапитися". Чи буде вона подавати до суду на онкоцентр, американка поки що не знає.

Корреспондент.net

 

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